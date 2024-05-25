Чекала на дні 80 років: легендарну субмарину часів Другої світової знайшли біля Філіппін 

Археологічний відділ Управління військово-морської історії та спадщини США (NHHC) повідомив, що у Південнокитайському морі знайшли затонулу легендарну субмарину часів Другої світової війни. Підводний човен ВМС США USS Harder, назва якого в перекладі означає "Сильніший", потопив найбільше японських кораблів, чим забезпечив перемогу над Імперським флотом Японії.

Про це пише BBC.

Підводний човен знайшли на глибині 914 м біля північного філіппінського острова Лусон. Субмарина виявилася практично неушкодженою, за винятком бойової рубки.

Судно Harder, що плавало під девізом "Бий їх сильніше", було знайдено в рамках проєкту Lost 52, метою якого є пошук 52 підводних човнів США, загублених під час Другої світової війни.

"Підводні човни через свою конструкцію складно ідентифікувати, але відмінний стан цієї субмарини та якість даних, зібраних Lost 52, дозволили NHHC підтвердити ідентичність затонулого корабля як USS Harder", – йдеться в заяві управління.

USS Harder (SS-257) – дизель-електричний підводний човен класу Gato. Субмарина вперше заступила на бойове чергування у 1943 році на військово-морській базі США у Перл-Харборі.

"Хардер" був потоплений у бою 29 серпня 1944 року разом зі своїм екіпажем із 79 осіб. За даними NHHC, в ході одного з останніх військових патрулів він потопив трьох японських есмінців і серйозно пошкодив два інших за чотири дні. Це змусило японців змінити свої бойові плани, що сприяло їх поразці.

"The Harder був втрачений у ході перемоги. Ми не повинні забувати, що перемога, як і свобода, має свою ціну", – сказав очільник NHHC, адмірал у відставці Семюел Дж. Кокс.

Філіппіни були одним з головних місць морських битв у Тихому океані, коли США намагалися відбити свою колишню колонію у Японії. Води навколо архіпелагу стали місцем упокоєння багатьох знаменитих кораблів часів Другої світової війни.

"Це місце останнього спочинку моряків, які віддали своє життя, захищаючи націю", – заявив адмірал Кокс, додавши, що тепер до нього слід ставитися як до військової могили.

Підводний човен та його екіпаж відзначили президентською нагородою за надзвичайний героїзм під час служби в період війни. Капітана USS Harder Сема Ділі посмертно нагородили найвищою військовою відзнакою США – Медаллю Пошани.

Нагадаємо, на дні Південнокитайського моря виявили корабель часів Другої світової війни. "Montevideo Maru" в день атаки віз до острова Хайнань 1 060 військовополонених.

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