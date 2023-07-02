Чекав на смерть: акула напала на чоловіка, але його врятувала зграя дельфінів – фото

Інцидент стався під час відпочинку в Єгипті.

Чоловік, на якого напала акула, сказав, що чекав на смерть, перш ніж його врятувала група дельфінів.

Про це пише dailystar.co.uk.

Мартін Річардсон плавав у Червоному морі в Єгипті, коли його п'ять разів вкусила акула-мако. Турист вже чекав на смерть та "здався", але потім сталося щось неймовірне.

З'явившись у новому шоу National Geographic "Врятовані від акули", він сказав: "Акула не мала причин зупинятися. Я втратив приблизно 2,8 л крові. У вашому тілі всього від 4,5 до 5 л. Я глянув на гори. Я здався".

Саме тоді з’явилися дельфіни, і атака раптово припинилася. Незабаром Річардсона забрали на човні до лікарні, де йому наклали понад 300 швів.

"Я твердо вірю, що дельфіни врятували мені життя", - додав він.

Мартін Річардсон / Фото: ITV

Історії про героїчних дельфінів, які рятують людей від океанських хижаків, розповідалися багато разів. Але хоча ця історія може зігрівати серце, експерти поставили під сумнів, чи справді морські ссавці піклуються про найкращі інтереси людини, оскільки вони, можливо, насправді захищали себе.

Майк Гейтгаус, професор факультету біологічних наук Міжнародного університету Флориди, сказав: "Дельфіни бачать велику хмару крові, вони знають, що поблизу перебуває акула".

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Гейтгаус сказав, що якби у істот були дитинчата, вони могли б запідозрити, що акула хоче напасти на їхніх дитинчат і перейти в наступ.

"Можливо, вони не намагалися врятувати Мартіна", - додав він.

Експерт додав, що одна з найдивніших історій про взаємодію людей із дельфінами сталася, коли група рятувальників плавала у морі біля узбережжя Нової Зеландії. Один із рятувальників, Роб Гоуз, розповів програмі, що їх раптово оточила велика біла акула, і один із найбільших самців, здавалося, кинувся на нього.

Гейтгаус сказав, що було багато випадків, коли дельфіни і навіть кити захищали людей, але здебільшого це не було з любові до них. Але за його словами, це той випадок, коли дійсно здавалося, що дельфіни захищають людей.

Нагадаємо, хоробрі мангусти врятували друга, якого спіймав величезний орел. Туристи спостерігали за ними під час сафарі.

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