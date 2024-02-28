Чекає на посилки щодня: юзерів замилував гордий кіт-листоноша (відео)

Мережу замилувало кумедне відео кота-листоноші.

Власник пухнастика за окликом Лео, який живе у місті Фолкерк, Шотландія, зафільмував, як улюбленець допомагає забирати його пошту.

У ролику, який став вірусним, видно, як тварина, почувши прихід листоноші, побігла забирати конверт. Лео схопив посилку в зуби та гордо поніс її до дверей ванної кімнати. Потім він залишив листа на підлозі та ліг поруч.

"Мій кіт Лео щодня чекає на листоношу, навіть у неділю. Йому подобається брати пошту з поштової скриньки та відносити листи туди, куди він хоче. Він дуже гордий і щасливий кіт", - поділився господар.

Глядачі були у захопленні від чотирилапого помічника, про що написали у коментарях:

Наймиліший листоноша на світі

Те, як він підняв очі, було неперевершено

Він такий розумний та милий

Чудовий. Приголомшливий котик! Мій жує пошту. Довелося встановити корзину під поштовий відсік

Мені терміново потрібен такий кіт!

Хороший кіт, допомагає господареві з поштою. Навіть якщо він забере пошту ще кудись. Те, як він упав наприкінці – чудово

Нагадаємо, чоловіка зупинили на кордоні із трьома пітонами у штанах. Його план контрабанди не завершився успіхом.

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