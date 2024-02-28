Чекає на посилки щодня: юзерів замилував гордий кіт-листоноша (відео)

Він допомагає своєму господарю.
Мережу замилувало кумедне відео кота-листоноші.
Власник пухнастика за окликом Лео, який живе у місті Фолкерк, Шотландія, зафільмував, як улюбленець допомагає забирати його пошту.
У ролику, який став вірусним, видно, як тварина, почувши прихід листоноші, побігла забирати конверт. Лео схопив посилку в зуби та гордо поніс її до дверей ванної кімнати. Потім він залишив листа на підлозі та ліг поруч.
"Мій кіт Лео щодня чекає на листоношу, навіть у неділю. Йому подобається брати пошту з поштової скриньки та відносити листи туди, куди він хоче. Він дуже гордий і щасливий кіт", - поділився господар.
Глядачі були у захопленні від чотирилапого помічника, про що написали у коментарях:
- Наймиліший листоноша на світі
- Те, як він підняв очі, було неперевершено
- Він такий розумний та милий
- Чудовий. Приголомшливий котик! Мій жує пошту. Довелося встановити корзину під поштовий відсік
- Мені терміново потрібен такий кіт!
- Хороший кіт, допомагає господареві з поштою. Навіть якщо він забере пошту ще кудись. Те, як він упав наприкінці – чудово
Нагадаємо, чоловіка зупинили на кордоні із трьома пітонами у штанах. Його план контрабанди не завершився успіхом.
Читайте також: