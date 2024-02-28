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Чекає на посилки щодня: юзерів замилував гордий кіт-листоноша (відео)

Чекає на посилки щодня: юзерів замилував гордий кіт-листоноша (відео)

Чекає на посилки щодня: юзерів замилував гордий кіт-листоноша (відео)

Кіт-листоноша / Фото: скриншот з відео

Він допомагає своєму господарю.

Мережу замилувало кумедне відео кота-листоноші.

Власник пухнастика за окликом Лео, який живе у місті Фолкерк, Шотландія, зафільмував, як улюбленець допомагає забирати його пошту.

У ролику, який став вірусним, видно, як тварина, почувши прихід листоноші, побігла забирати конверт. Лео схопив посилку в зуби та гордо поніс її до дверей ванної кімнати. Потім він залишив листа на підлозі та ліг поруч.

"Мій кіт Лео щодня чекає на листоношу, навіть у неділю. Йому подобається брати пошту з поштової скриньки та відносити листи туди, куди він хоче. Він дуже гордий і щасливий кіт", - поділився господар.

Глядачі були у захопленні від чотирилапого помічника, про що написали у коментарях:

  • Наймиліший листоноша на світі
  • Те, як він підняв очі, було неперевершено
  • Він такий розумний та милий
  • Чудовий. Приголомшливий котик! Мій жує пошту. Довелося встановити корзину під поштовий відсік
  • Мені терміново потрібен такий кіт!
  • Хороший кіт, допомагає господареві з поштою. Навіть якщо він забере пошту ще кудись. Те, як він упав наприкінці – чудово

Нагадаємо, чоловіка зупинили на кордоні із трьома пітонами у штанах. Його план контрабанди не завершився успіхом.

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