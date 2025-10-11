Челлендж "100 конвертів": чи справді вірусний метод TikTok допомагає заощаджувати

Гроші / © iStock

Реклама

У TikTok набирає популярності новий тренд, який обіцяє допомогти людям швидше накопичити гроші — «виклик 100 конвертів». Проте фінансові консультанти радять ставитися до нього з обережністю: метод може бути корисним, але не для всіх.

Про це пише видання Huffpost.

TikTok давно став джерелом ідей щодо керування особистими фінансами — від «гучного бюджетування» до феномену «дівчачої математики». Тепер користувачі масово долучаються до челенджу «100 конвертів», який перетворює процес заощадження на своєрідну гру.

Реклама

Що таке «виклик 100 конвертів»

За словами Джека Говарда, керівника напряму фінансового добробуту в Ally Financial, суть полягає в тому, щоб підписати 100 конвертів числами від 1 до 100. Щодня ви випадково обираєте один конверт і кладете всередину суму готівкою, яка відповідає номеру — наприклад, у конверт №32 треба покласти $32.

Якщо виконувати завдання щодня, то за 100 днів можна накопичити $5 050 готівкою. Дехто робить це не випадково, а послідовно: спершу $1 у перший конверт, потім $2 у другий, $3 у третій — і так далі.

«Популяризований TikTok-спільнотою, цей метод робить заощадження грошей простішим і привабливішим», — пояснює Кортні Алев, експертка з фінансів компанії Credit Karma.

Ідея полягає в тому, що щоденне відкладання певної суми створює звичку «платити собі», змушуючи скоротити непотрібні витрати природним шляхом.

Реклама

Фінансова консультантка Андреа Ворох зазначає: «Якщо відкладати великі суми нереально, можна адаптувати метод під свій бюджет. Головне — зберігати регулярність, навіть якщо суми менші. У будь-якому разі ви все одно заощадите більше, ніж якби не робили цього взагалі».

Варто зазначити, що сам принцип «конвертного бюджетування» не новий. Раніше він використовувався для контролю витрат: люди розподіляли готівку на категорії — харчування, транспорт, розваги — і не могли перевищувати ліміт, аби не залізти в борги.

Які переваги має цей метод

«Як і багато вірусних фінансових трендів, він додає грі елемент змагання та веселощів у те, що зазвичай здається нудним», — пояснює Говард.

Коли процес перетворюється на гру, мотивація зростає, а результат у вигляді п’яти тисяч доларів наприкінці стає ще привабливішим.

Реклама

Крім того, челендж допомагає розвивати усвідомлене ставлення до грошей. Щоденне завдання змушує планувати, контролювати витрати та відмовлятися від імпульсивних покупок.

Андреа Ворох додає, що такі методи допомагають знизити психологічний тиск: «Вони перетворюють заощадження на послідовний процес, із чіткою метою та структурою. Це зменшує стрес і допомагає зосередитися».

Крім фінансового результату, ви формуєте корисну звичку мислити бюджетно, що дає довгостроковий ефект.

Кортні Алев зазначає: «Метод особливо підходить людям, які мислять візуально. Вони бачать свої гроші фізично, а не просто цифри на екрані банку».

Реклама

Недоліки та ризики

Попри очевидні плюси, «виклик 100 конвертів» має і слабкі сторони.

Якщо ви зазвичай не користуєтесь готівкою, доведеться часто бігати до банкомата. До того ж, наприкінці челенджу у вас вдома буде велика сума грошей, що не завжди безпечно.

«Краще знайти надійне місце для зберігання або перевести ідею в цифровий формат, — радить фінансова авторка та ведуча подкасту Yo Quiero Dinero! Жаннесе Торрес. — Можна просто щодня переказувати відповідну суму на окремий рахунок і вести облік у таблиці».

Інший ризик — надмірне навантаження на бюджет. Якщо ви відкладаєте більше, ніж можете дозволити, це може призвести до овердрафту або використання кредитки для базових потреб.

Реклама

«Платити відсотки за кредитною карткою — не найрозумніше рішення, — попереджає Ворох. — Тому треба реально оцінити, скільки ви здатні відкладати щодня, не шкодячи поточним витратам».

Крім того, несподівані витрати — як ремонт, лікування чи святкові покупки — можуть зірвати план і демотивувати.

«Наприкінці дня це просто ще одна вірусна мода, яка не гарантує успіху, — каже Говард. — Не всім вдається пройти 100 днів без пропусків, і тоді результат — менший або взагалі відсутній».

Вона зізнається, що колись пробувала подібний челендж із пластиковими гаманцями, але часто брала звідти гроші «на піцу чи паркування».

Реклама

Ще один мінус — втрата можливого доходу від відсотків. Готівка в конвертах не приносить прибутку, тоді як банківські депозити забезпечують приріст. «Зараз ставки заощаджень у банках доволі вигідні, тому тримати гроші в банку раціональніше», — нагадує Говард.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у TikTok з’явився небезпечний челендж для дітей та розповідали, як уникнути загрози.