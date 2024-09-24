Чемпіонат світу з гримас: фото переможця-рекордсмена "з гумовим обличчям"

Чоловік "із гумовим обличчям виграв" Чемпіонат світу з гернінгу в рекордний 19-й раз.

Про це повідомляє Mirror.

52-річний Томмі Маттінсон випередив інших конкурентів і завоював корону в чоловічій категорії, а 37-річна Клер Лістер увосьме поспіль перемогла в жіночій категорії. Дочка Клер – Кендал – була названа чемпіонкою в юніорській категорії змагань, які щорічно відбуваються в Егремонті, графство Камбрія, Велика Британія.

Томмі Маттінсон та Клер Лістер / Фото: Lee McLean/SWNS

Судді обирають переможця, який демонструє найяскравішу трансформацію між своїм звичайним обличчям і обличчям, що перекосилося. Томмі, чий батько був чемпіоном з гримасування, сказав: "Це дивовижно, я дуже тішуся, що знову переміг. Я не очікував, я ніколи не очікую, але сьогодні була дуже сильна конкуренція. Коли я тягну обличчя, я йду в свою зону і не чую натовпу і нічого не відчуваю. Я повертатимуся. Я хочу 30 перемог. Я думаю, якщо ти чемпіон, ти повинен повернутися і захистити його. Поки я живий і здоровий, я повернуся і підтримаю його. Люди думають: "О, хіба ти недостатньо виграв?", але я люблю перемагати, мені це подобається. Я багато знімаюся на телебаченні, зустрічаюся з багатьма зірками, знімався в суботніх вечірніх та дитячих телепередачах, і мені подобається все це. Мама казала, що в дитинстві я завжди кривлявся".

Томмі Маттінсон / Фото: Lee McLean/SWNS

Десятки претендентів взяли участь у заході, який є частиною Егремонтського крабового ярмарку, де також відбуваються перегони на тачках і змагання з дудіння в роги. Учасники намагаються натягнути на себе якомога гротескніший вираз обличчя, надягнувши великий кінський нашийник.

Потім їхні зусилля зі спотворення обличчя оцінює журі з п'яти суддів, які шукають "найбільшу трансформацію в обличчі". Вважається, що ярмарок бере свій початок ще від 1267 року, коли крабові яблука були подаровані мешканцям господарем маєтку.

Томмі Маттінсон / Фото: Lee McLean/SWNS

Героїня рідного міста Клер Лістер, яка вже восьмий рік поспіль перемагає у жіночому конкурсі, розповіла: "Я почала займатися гернінгом, коли була ще юніоркою, і займала друге і третє місця. Коли ти стаєш старшою, ти стаєш підлітком, і це стає трохи соромно. Але я взяла участь 2013 року, коли мені було 26 років, і тоді я вперше виграла. Я пропустила 2014 рік, бо народила дитину, але відтоді я вигравала послідовно. У Lockdown ми взяли участь у конкурсі в Японії через Zoom, і нас показували по телебаченню, це дуже добре".

Клер Лістер / Фото: Lee McLean/SWNS

Говорячи про конкурс, голова Каллум Скотт сказав: "Люди приїжджають з усієї країни, щоб взяти в ньому участь. Я думаю, що він приваблює так багато людей, тому що він настільки унікальний – і через традиції. Ми є одним з найстаріших ярмарків у світі, і вважається, що ярмарок розпочався 1267 року. Це просто знакова частина міста".

Нагадаємо, переможниця чемпіонату Європи з сексу захистить свій титул перед живою аудиторією. Вона вмотивована знову вибороти головний приз.

Читайте також: