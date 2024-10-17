Через 239 років знайдено листи про привид матері, який відвідав сина у ніч смерті – фото

Рукопис 239-річної давнини, в якому детально описано "примарний візит", що призвів до непритомності чоловіка, був знайдений у коробці зі старими документами.

Про це повідомляє Daily Star.

В офіційних документах розповідається про те, як аристократа Френсіса Елда відвідав дух його померлої матері Кетрін. Згідно з паперами, Елд перебував у спальні своєї маленької доньки рано вранці 29 березня 1785 року, коли з'явився привид. Він відчув "подув повітря" на своєму обличчі і побачив "якусь хмару або пару", яка перетворилася на подобу і голос його матері. Привид, як повідомляється, сказав: "Дитино моя, не сумуй, я померла, але щаслива".

Вважається, що цей моторошний випадок стався в Сейфорд-Голі, поблизу Стаффорда, Велика Британія. Рукописний звіт про "відвідини" був знайдений серед коробки з юридичними документами та паперами.

Листи 239-річної давнини

Джим Спенсер, директор аукціону рідкісних книг у Лічфілді, Стафс, натрапив на папери під час проведення оцінки. Він сказав: "Було досить моторошно виявити ці папери напередодні Геловіну. Я знайшов їх у коробці, повній старих договорів, що стосуються сім'ї Вітбі з Шагборо та Гейвуда. Я постійно бачу подібні речі, але слово "відвідування" просто привернуло мою увагу. Щойно я зрозумів, що йдеться про привида, я справді не міг читати достатньо швидко, мої очі випереджали мій мозок. Містер Френсіс не знав, що його матір, яка проживала в Піт Плейс в Сурреї, померла під час його відвідин. Наступного ранку, побоюючись поганих новин, він наказав своєму слузі супроводжувати його на пошту в Стаффорд, де він забрав листа, написаного економкою його батька в Піт Плейс. У ньому йшлося про те, що його мама почувається "досить добре і напрочуд ситно поїла зайця, якого син прислав їй із Сейфорда. Тривога містера Елда була ненадовго пригнічена, поки він не зрозумів, що лист був написаний у суботу 26 березня – за два дні до появи привида. Під час поїздки додому в кареті містер Елд неодноразово говорив своєму слузі, що він "впевнений", що скоро "почує погані новини про свою матір".

Джим Спенсер

Наступної п'ятниці, 1 квітня, Елд повернувся до Стаффорда і отримав листа, в якому повідомлялося, що його мати померла в ніч проти вівторка або вранці у вівторок - 28/29 березня, що збігається з часом візиту. Це усвідомлення змусило його "знепритомніти" від шоку.

На похороні Елд розповів своєму батькові про таємниче переслідування, яке перетворило його "на желе".

Батько Френсіса, Джон Елд з Доркінга, був відомим благодійником Стаффордського генерального лазарету, який розписував відомий світський художник Томас Гейнсборо.

Рукописний звіт супроводжується листами між преподобним Томасом Вітбі з Кресвелла та преподобним Таунсоном з Малпаса, Чешир, в яких обговорюється "ця дуже незвичайна подія".

Листи 239-річної давнини

Очікувана вартість документів становить від 300 до 500 фунтів стерлінгів, але вони можуть принести набагато більше, коли підуть з молотка на аукціоні рідкісних книг.

Джим Спенсер сказав: "Той факт, що досвід містера Елда був задокументований і обговорений представниками духовенства, а також свідчення слуги, підкреслює, наскільки сильно на нього вплинув цей інцидент. Побачити привида власної матері, який говорить йому, що вона померла, коли він думав, що вона жива, було досить страшно. Коли його найгірші побоювання підтвердилися, і він зрозумів, що її відвідини збіглися з її смертю, цього було достатньо, щоб він знепритомнів від шоку".

Листи 239-річної давнини

Моторошні записи будуть виставлені на аукціоні рідкісних книг на Вейд-стріт, Лічфілд, Стаффордшир, у листопаді цього року.

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