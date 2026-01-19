Через "грип" довелося ампутувати кінцівки: як хвороба ледь не вбила чоловіка

Алекс Льюїс / © соцмережі

Реклама

Звичайний біль у м’язах, кашель та температура, які британський менеджер пабу Алекс Льюїс сприйняв за звичайний грип, ледь не коштували йому життя. Те, що починалося як сезонна застуда, виявилося смертельною інфекцією, яка призвела до ампутації всіх чотирьох кінцівок.

Про це пише Ladbible.

Фатальна помилка та 1% на виживання

У листопаді 2013 року стан Алекса стрімко погіршився лише за 10 днів. Він прокинувся з фіолетовим відтінком шкіри та в стані напівнепритомності. У лікарні з’ясувалося, що причиною став стрептокок А — поширена бактерія, яка в поодиноких випадках провокує синдром токсичного шоку та сепсис (зараження крові). Шанси Алекса на виживання лікарі оцінювали критично — лише 1% протягом наступних трьох діб.

Реклама

Щоб зупинити поширення інфекції та врятувати пацієнта, лікарі були змушені вдатися до радикальних заходів. Алексу ампутували ліву руку вище ліктя, праву — нижче ліктя, а також обидві ноги вище колін. Інфекція вразила обличчя, що вимагало складної пластичної реконструкції рота та губ. Життєво важливі органи тривалий час підтримувалися апаратами штучного забезпечення.

Алекс Льюїс / © соцмережі

Нове життя та світовий рекорд

Попри прогнози та важку інвалідність Алекс Льюїс не лише вижив, а й став мотиваційним оратором та спортсменом-екстремалом. Він заснував благодійний фонд і активно користується протезами. Сьогодні Алекс веде повноцінне життя: він уже здійснив кілька веслувальних експедицій на адаптованих човнах, а 2026 року готується до «експедиції ALNAR».

Це буде перший в історії перетин Північної Атлантики людиною з обмеженими фізичними можливостями на 12-місному океанському весловому човні. Своєю історією чоловік ділиться в Instagram, надихаючи тисячі людей гаслом: «Я людина з ампутованими кінцівками, яка любить життя».

Раніше ми писали, що ця хвороба для дорослих смертельно небезпечна.

Реклама

Раніше повідомлялося, як відрізнити грип від звичайної застуди: головний симптом, який одразу все покаже.