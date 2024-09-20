Через напад білок поїзд не доїхав до кінцевої станції: пасажири утікали з вагона

На британській залізниці довелося зупинити потяг, який слідував з міста Редінга до міжнародного аеропорту Гатвік у Лондоні, після того, як кілька білок заскочили у вагон та влаштували там справжній дебош.

Про це пише видання The Telegraph.

"Це було побоїще. Білки залізли у задній вагон і напали на людей. Всі пасажири вибігли з поїзда і пересіли в інший вагон. Потім провіднику довелося замкнути двері, щоб білки не рухалися по поїзду", — розповів один з очевидців.

На передостанній станції співробітники залізниці за допомогою арахісу почали виманювати білок із салону та намагалися прогнати їх мітлами. Але всі ці спроби були невдалими.

Зрештою керівництво залізниці вирішило не продовжувати рейс та відправити потяг назад до Редінга, попри те, що деякі пасажири, які прямували до аеропорту Гатвік, могли спізнитися на літак.

"Ми підтверджуємо, що поїзд 0854 "Редінг — Гатвік" довелось зупинити на станції Редхілл після того, як кілька білок забігли у вагони", — підтвердили цей інцидент в офіційному повідомленні оператора британської залізниці Great Western Railway.

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