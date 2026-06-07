Через посилку з Temu довелося проводити рятувальну операцію: що замовив блогер

Блогер протестував катери з Temu, Фото: з блогу Вестена Чампліна

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Американський блогер вирішив замовити на популярному китайському маркетплейсі реактивні катери. Він відразу їх протестував, однак катери з посилки виявилися справжнім випробуванням.

Більше про ситуацію розповіли Supercar Blondie.

Блогер вирішив протестувати катери з Temu: чим усе обернулося

Житель Канзасу купив реактивні катери на Temu і щойно відкрив коробку, то одразу зрозумів, що все піде не за планом. Відомий ютубер із Канзаса Вестен Чамплін придбав три реактивні мінікатери на платформі Temu. Проте одразу після відкриття коробок блогер усвідомив, що масштаби проблеми можуть виявитися занадто великими навіть для нього.

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Хоча Чамплін зазвичай готовий до складних рішень, цього разу він, схоже, зустрів гідного суперника. Алюмінієві електричні мінікатери доставили замовнику із запізненням, і ключовий недолік конструкції став очевидним від самого початку — це їхній розмір.

Ситуація лише погіршилася, коли команда проєкту випробувала покупки на воді. Якщо Вестен та його товариш Кайл бодай змогли вміститися всередину плавзасобів, то інший учасник команди, Гаррет, категорично відмовився від тесту, бо побоявся, що не влізе.

Фото: випробування катера з Temu

Під час перших запливів Кайлу вдалося успішно розігнатися, однак Вестен примудрився потопити два катери поспіль. Блогер емоційно прокоментував інцидент:

«Клянуся Богом, наприкінці вона перетворилася на торпеду. Ми бачили, на що здатні ці штуки, коли вони завантажені до краю».

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Пізніше він додав, що катери насправді були хороші до моменту, поки в них не почали з’являтися дірки. Це сталося щойно Вестен сів у катер. Після фіаско з мінічовнами Вестен вирішив задіяти більший катер, придбаний ще два роки тому. Проте виїзд на озеро обернувся катастрофою — там був критично низький рівень води.

Човен Гаррета сів на мілину через велику вагу, плавзасіб Вестена постраждав від перегріву двигуна, а в катері Кайла повністю розрядився акумулятор. До настання вечора всі три судна опинилися заблокованими на мілководді.

Щоб урятувати майно, команда розгорнула масштабну евакуаційну операцію, яка швидко вийшла з-під контролю. Першим на допомогу прийшов позашляховик Ford Bronco, який майже одразу застряг у воді. Гаррет пригнав Mercedes G-Wagen для його евакуації, але німецький позашляховик повторив долю попередника.

Кількість техніки у водоймі стрімко зростала. Блогер закликав на допомогу друга на вантажівці, але і той безпорадно застряг у багнюці. Тільки після тривалих нічних спроб команді вдалося залучити ще один Ford Bronco, за допомогою якого врешті-решт витягли весь затоплений автопарк та човни.

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Вестен Чамплін за свою кар’єру неодноразово потрапляв у курйозні та небезпечні ситуації — від керування автомобілем без гальм до затримання поліцією за їзду заднім ходом на вантажівці. Проте інцидент із катерами з Temu та затопленням усієї техніки він назвав одним із найскладніших випробувань у своєму житті.

Інциденти з посилками: останні новини

Нагадаємо, блогерка з Великої Британії вирішила перевірити, що відбувається із загубленими посилками, та придбала коробку з такою поштою за 100 фунтів стерлінгів. Результатами свого незвичного розпакування вона поділилася з підписниками.

Всередині великої коробки містилися окремо загорнуті пакунки. Спершу дівчина знайшла два пакети та окуляри з синім підсвічуванням, а на самому дні виявила взуттєву коробку з новенькими темно-синіми кросівками Adidas Spezial.

Оскільки офіційна вартість знайденого взуття на сайті Adidas становить 90 фунтів стерлінгів, покупка практично повністю окупила себе. Глядачі блогерки у коментарях погодилися, що завдяки такому вмісту вона буквально «зірвала джекпот».

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