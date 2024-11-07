Через рак чоловікові відрізали частину пеніса: як це вплинуло на його статеве життя

У Британії чоловікові довелося видалити частину пеніса через онкологічне захворювання, яке почало прогресувати.

У коментарі Daily Star він розповів, як операції вплинула на його статеве життя та сімейні стосунки.

Чоловік, якому "відрубали" чотири дюйми (10,2 см) чоловічої гідності, стверджував, що ці випробування лише зміцнили його любовне життя.

У жовтні 2018 року Патріку Ховарду вперше діагностували рак передміхурової залози, і йому зробили операцію з видалення простати. Коли у квітні 2020 року він помітив свербіж і почервоніння на члені, йому спочатку сказали, що це може бути молочниця.

Але пізніше спеціаліст підтвердив, що це була агресивна форма раку статевого члена, спричинена вірусом папіломи людини (ВПЛ), і сказав, що його діагноз невиліковний.

65-річний чоловік, який зараз на пенсії та живе зі своєю 59-річною дружиною Лаурою в Ліверпулі, пожартував: "Звичайно, вони не збираються його відрізати?". Виявилося, що збираються.

Він переніс операцію – лікарі видалили дві третини його статевого члена. Потім Патрік пройшов променеву терапію, а далі два види хіміотерапії, яку він назвав жахливою.

"Це жахливо, але є ціла купа речей, які ви можете робити, і все одно лишається багато задоволення та відчуттів. Це випробування лише зміцнило наші стосунки з Лаурою", – зізнається Патрік.

Натомість він закликає чоловіків слідкувати за своїм статевим здоров'ям і регулярно ходити на обстеження.

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