Через рідкісний стан жінка відчуває смак слів: "Ім'я мого хлопця схоже на папір"

Жінка розповіла про неврологічний стан, на який вона страждає, і який змушує її асоціювати слова зі смаками.

Про це пише Daily Star.

У 30-річної Сари Ганн синестезія, неврологічний стан, за якого її смакові рецептори стимулюються, коли вона бачить чи вимовляє певні слова. Як не дивно, її стан означає, що вона асоціює ім'я свого хлопця, 27-річного Джейкоба Клейтона, з папером, і Сара може відчувати смак шоколаду, коли чує або бачить слово "синій", і молока, що обмокується в печиво, якщо вона каже "бетон".

Серед інших слів, які змушують її смакові рецептори активізуватися, є "вчитель", що нагадує їй Skittles, та "думати", яке на смак як шоколадне молоко.

Сара Ганн / Фото: SWNS

Мама двох дітей не асоціює смак із кожним окремим словом, але відчуває смак багатьох поширених слів, а її власне ім'я не має смаку. Сара, вчителька початкової школи з Форт-Сміта, Арканзас, США, сказала: "Я завжди відчувала смак слів, але коли я розповіла про це подрузі в середній школі, вона не зрозуміла. Мені не завжди подобаються слова — слово "годинник" на смак як молоко, а я не любитель молока, тож це неприємно. Раніше я почувалася дуже дивно, тому що більше ні в кого не було синестезії, але тепер я знаходжу це досить кумедним. Це безперечно те, про що можна поговорити з людьми — вони завжди хочуть знати, яке їхнє ім'я на смак".

Сара Ганн / Фото: SWNS

Сара сказала, що вона відчуває смак слів сильніше, коли вимовляє їх сама, ніж коли хтось інший каже їй їх. І вона відчуває смак найлегше, коли бачить, що вони написані, а не лише вимовляються.

Ні її власне ім'я, ні імена її дітей, шестирічної Сейлор та чотирирічного Скіпа, не мають смаку, але прізвище її партнера, Клейтон, має. Вона сказала: "Слово "глина" на смак як глина, але коли це "Клейтон", воно на смак як папір".

Слова, які вона "куштує", завжди матимуть один і той самий смак кожного разу, і вона каже, що це найчастіше відбувається з іменниками. Вона сказала: "Я часто відчуваю його з іменами. Моє улюблене — Брендон — воно смакує як шоколадний батончик".

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