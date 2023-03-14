Через секс з ув'язненими у "найзатишнішій" тюрмі звільнили 18 охоронниць

Для Англії та Вельсу це рекорд.

У найбільшій в'язниці Великої Британії HMP Berwyn, яку ще називають найзатишнішою, звільнили 18 охоронниць на тлі сексуальних звинувачень.

Зокрема, серед заяв є секс з ув'язненими у камерах і те, що одна охоронниця проносила своє спіднє зловмиснику.

Про це пише BBC.

Цікаво, що HMP Berwyn піддавалася різним звинуваченням у незаконних справах та неналежних стосунках між охоронцями та ув'язненими від моменту її відкриття 2017 року, а трьох експрацівниць було засуджено внаслідок скандалу 2019 року.

Зазначається, що 18 жінок, яких звільнили з однієї тюрми – це рекорд. Так, загалом від 2019 року звільнено 31 жінку з в'язниць за інтимні стосунки із ув'язненими по всій Англії та Вельсу.

Наприклад, колишня охоронниця HMP Berwyn Емілі Вотсон була ув'язнена на рік після статевого акту з Джоном МакГі у його камері. Чоловіка посадили за ґрати на вісім років за "заподіяння смерті небезпечним водінням".

Ще одна ексохоронниця Айшеа Ганн була ув'язнена на рік ще 2019 року після сексуальних стосунків із ув'язненим Хурамом Разаком, який відбував 12-річний термін за змову з метою пограбування.

Нагадаємо, чоловік вкрав у армії США обладнання на $2 млн і організував підпільне казино. Зловмисника засудили до понад двох років ув'язнення.

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