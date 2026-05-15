Через що пасажира можуть вигнати з літака: названо 7 неочікуваних причин

Літак

Висадка пасажирів із літака трапляється значно рідше, ніж може здаватися після вірусних роликів у соцмережах. Однак авіакомпанії справді можуть відмовити людині в посадці або попросити залишити борт — і не лише через агресивну поведінку. Іноді причиною стають конфлікти через місця, порушення дрескоду чи навіть погана гігієна.

Про це повідомляє Travel + Leisure.

Головний операційний директор Dollar Flight Club Кайл Мальц пояснив, що останнім часом проблеми на борту нерідко починаються з дрібних суперечок, які швидко переростають у конфлікт.

«Традиційно вважається, що людей виключають з рейсу за екстремальну поведінку, але насправді, особливо останнім часом, все часто зводиться до дрібниць, які просто загострюються», — зазначив він.

За словами експертів, однією з головних причин висадки залишається агресивна поведінка. Йдеться про погрози, сварки, втручання в роботу екіпажу або відмову виконувати інструкції бортпровідників. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дотримується політики нульової толерантності до подібних порушень, оскільки вони можуть становити загрозу для безпеки польоту.

Співзасновниця сервісу Point.me Тіффані Фанк наголосила, що авіакомпанії не можуть дозволити одному пасажиру ставити під ризик безпеку інших людей на борту. Якщо людина не заспокоюється та не виконує вимоги екіпажу, її можуть попросити залишити літак.

Ще одна причина, про яку знають не всі пасажири, — порушення дрескоду. У більшості авіакомпаній є правила щодо зовнішнього вигляду, хоча вони часто сформульовані досить загально. Проблеми можуть виникнути через надто відвертий одяг або речі з нецензурними чи образливими написами.

Крім цього, підставою для висадки може стати погана гігієна. Якщо різкий запах тіла викликає скарги інших пасажирів або створює дискомфорт у салоні, екіпаж має право втрутитися.

Авіакомпанії також можуть реагувати на конфлікти через місця. Суперечки щодо відкидання спинки крісла, підлокітників чи відмова виконувати вказівки щодо розсадження інколи переростають у серйозні конфлікти, через які пасажира можуть зняти з рейсу.

Окремо експерти нагадують про заборону на публічне сп’яніння. У нетверезому стані людина може поводитися непередбачувано, а в деяких країнах це ще й порушує законодавство. У таких випадках до ситуації можуть долучатися правоохоронці або служба безпеки аеропорту.

Також серйозним порушенням вважаються куріння та вейпінг у літаку, зокрема в туалетах. Це може спровокувати спрацювання давачів диму та створити небезпеку на борту. За такі дії пасажиру можуть не лише відмовити в подальшому польоті, а й виписати штраф.

Ще однією причиною для відмови в посадці або висадки може стати помітний хворобливий стан пасажира. Якщо екіпаж вважає, що людина може бути заразною або її самопочуття загрожує безпеці польоту, авіакомпанія має право не допустити її до подорожі.

