Через спеку Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів: що відбувається з легендарною спорудою

Ейфелева вежа / © unsplash.com

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Під час літньої спеки Ейфелева вежа може збільшуватися приблизно на 10 сантиметрів. Причиною є природне розширення кованого заліза під впливом високих температур. Крім того, протягом дня верхівка конструкції трохи зміщується, повторюючи рух Сонця.

Про це повідомило видання RTL.fr із посиланням на інженера, архітектора та історика Бертрана Лемуана.

Ейфелеву вежу збудували до Всесвітньої виставки 1889 року. Після встановлення шестиметрової радіоантени 2022 року її загальна висота становить 330 метрів, хоча спочатку вона сягала 300 метрів. Під час хвилі спеки, яка нещодавно охопила Францію, ця особливість конструкції знову стала предметом обговорення.

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Як пояснив Бертран Лемуан, за температури від -10 до +40 градусів коване залізо розширюється настільки, що висота споруди збільшується приблизно на 10 сантиметрів. Після охолодження метал повертається до початкових розмірів. За словами фахівця, орієнтовно конструкція додає близько 2 сантиметрів на кожні 10 градусів підвищення температури.

Фахівець зазначає, що ці зміни настільки незначні, що їх неможливо помітити неозброєним оком.

Не лише висота, а й положення вежі протягом дня трохи змінюється. Причина полягає в тому, що сонячні промені нерівномірно нагрівають різні сторони конструкції. Спершу тепло отримує східна частина, потім південна, далі — західна, тоді як північний бік залишається прохолоднішим. Через це верхівка споруди повільно зміщується, описуючи коло діаметром близько 10 сантиметрів, а після заходу сонця повертається у звичне положення.

За словами Лемуана, навіть відвідувачі, які перебувають на найвищому оглядовому майданчику, не здатні помітити чи відчути цей рух.

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Фахівець також зазначив, що багаторазове розширення та стискання металу може поступово впливати на окремі елементи конструкції. Для наочності він порівняв цей процес із металевим дротом, який після численних згинань зрештою може зламатися через втому матеріалу.

Водночас, за оцінкою історика, такий процес триває дуже довго — приблизно від 800 до 1000 років. Тож можливість заміни окремих деталей пов’язана з природним старінням конструкції, а не з кількома хвилями літньої спеки.

Бертран Лемуан підкреслив, що високі літні температури не загрожують Ейфелевій вежі. Залізо плавиться лише за температури близько 1500 °C, тому навіть аномальна спека не може пошкодити споруду чи становити небезпеку для туристів.

Нагадаємо, в Іспанії чоловік випадково знайшов на вулиці картину, яка зацікавила його лише через свою золоту рамку, але згодом з’ясувалося, що це справжній витвір мистецтва.

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