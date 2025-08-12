Через сильну діарею пасажирки скасували авіарейс: деталі інциденту

Салон літака / © pexels.com

Сотні пасажирів у США залишилися без перельоту після того, як у однієї жінки під час подорожі стався сильний напад діареї. Через ситуацію люди масово висловлювали невдоволення у соцмережах. Інцидент змусив Меган Рейнертсен публічно вибачитися за те, що саме вона стала причиною скасування рейсу.

Про це повідомляє Daily Star.

Зазвичай літаки змінюють маршрут або здійснюють екстрені посадки через бійки, проблеми зі здоров’ям чи технічні несправності. Але цього разу рейс з Індіанаполіса довелося повністю скасувати через тяжкий стан пасажирки. Наслідки були настільки серйозними, що жінка оприлюднила відео у TikTok з вибаченнями.

Меган поверталася з Португалії до США на прем’єру фільму. В Європі письменниця та акторка заробляла на життя як няня, але все ще мала тісні зв’язки з американською кіноіндустрією.

Під час польоту з Португалії жінка заснула, розраховуючи швидко дістатися до місця призначення. Однак посеред рейсу її розбудило «занепокоєння» в животі, і стало зрозуміло, що потрібно терміново йти до вбиральні.

Після прильоту до Ньюарка (Нью-Йорк) Меган насилу пройшла митницю і одразу вирушила до туалету перед другим рейсом. Але це принесло лише часткове полегшення.

На борту літака United Airlines потреба знову застала жінку зненацька. Цього разу дістатися туалету завадила увімкнена табличка «пристебніть ремені».

У TikTok Меган розповіла, що вирішила піднятися і побігти до вбиральні, порушивши правила, що зрештою стало причиною скасування рейсу.

«Ми всі бачили ту жінку, яка обіс*ала весь прохід у літаку Delta. Я без осуду — очевидно, я сама була на її місці. Я на твоєму боці, але я не могла допустити, щоб це сталося зі мною», — пожартувала Меган.

Меган Рейнертсен вибачилась у TikTok перед іншими пасажирами / © скриншот з відео

Вона провела у туалеті ще близько 20 хв., страждаючи від нових нападів, і балансувала між загрозою блювоти та діареї.

Жінка залишалася зачиненою у вбиральні навіть після приземлення, поки всі інші пасажири залишали борт. Коли ж вийшла, дізналася, що наступний запланований виліт цього літака скасували через її випадок. Для прибирання викликали спеціалістів у захисних костюмах, а саму Меган вивезли з літака на кріслі колісному.

Пізніше жінка публічно попросила вибачення у тих, кого торкнулася ситуація, пояснивши, що причиною став недосмажений бургер, який вона з’їла у Португалії. Попри все, Меган намагалася зберегти оптимізм, зазначивши, що хаотична подорож залишила її «сяючою».

До слова, американку Шатарію Бенкс не пустили на літак через нещодавню косметичну процедуру, попри те що вона мала медичний дозвіл від лікаря. Авіакомпанія вирішила, що переліт може бути небезпечним для її здоров’я.