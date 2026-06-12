Через цей жест в літаку чоловіку загрожує 20 років в’язниці: що він зробив

Літак / © pexels.com

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Пасажирський авіалайнер був змушений екстрено змінити курс і здійснити незаплановану посадку після того, як один із мандрівників розпустив руки.

Про це пише Daily Star.

Інцидент стався на борту літака авіакомпанії Delta Airlines, який виконував рейс із Форт-Лодердейла до Лос-Анджелеса. 32-річного Коді Джеймса Малука затримали після того, як лайнер довелося перенаправити до штату Джорджія через його неадекватну поведінку.

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Згідно з кримінальною скаргою, поданою до федерального суду, бортпровідниця, яку в матеріалах справи називають PLL, розповіла правоохоронцям, що все почалося з розбіжностей під час рознесення напоїв. Жінка пояснила, що пасажир спав, коли вона проходила повз його крісло з візком. Вважаючи, що чоловіка не варто турбувати, вона пішла далі по проходу.

Проте, коли стюардеса розвернулася спиною і пройшла повз нього, Малук раптово завдав їй удару ззаду. Сила ляпаса по сідницях була такою, що жінку буквально штовхнуло вперед. Обернувшись, аби подивитися, що сталося, вона побачила пасажира, який миттєво підняв руки догори.

«Я нічого не робив», — заявив тоді Коді Малук.

Бортпровідниця негайно повідомила про ситуацію капітана повітряного судна. Пілот ухвалив рішення розвернути літак до найближчого аеропорту в Джорджії та викликати поліцію.

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Сам підозрюваний свою провину визнає лише частково. Чоловік стверджує, що був у навушниках, тому просто не чув, як стюардеса пропонувала напої. Він підтвердив, що торкнувся жінки, але заперечує, що зробив це з великою силою. За його словами, він лише намагався привернути увагу бортпровідниці і не мав наміру виявляти неповагу.

Наразі Малука утримують в ізоляторі тимчасового тримання в Атланті. Йому висунули серйозні обвинувачення у втручанні в роботу членів екіпажу та персоналу шляхом нападу та залякування. Наступне судове засідання, де чоловік має заявити про свою позицію щодо вини, призначене на 16 червня.

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — правопорушнику загрожує штраф у розмірі до 25 000 доларів США, а також ув’язнення на строк до 20 років.

Авіаперевізник жорстко відреагував на подію та пообіцяв довести справу до кінця.

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«Delta має нульову толерантність до руйнівної або некерованої поведінки на наших рейсах. Ми завжди будемо співпрацювати з правоохоронними органами, щоб реагувати на таку поведінку та захищати наших людей», — заявив речник авіакомпанії Delta Airlines в офіційній заяві.

Нагадаємо, раніше рейс авіакомпанії Southwest Airlines ледь не закінчився трагедією через технічну несправність у кабіні. Другий пілот врятував літак і людей після того, як командир знепритомнів внаслідок травми.

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