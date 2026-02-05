Через збій ШІ відправив туристів на фейковий курорт: що там було насправді

ШІ / © Associated Press

Штучний інтелект туристичної компанії Australian Tours and Cruises «вигадав» пам’ятку на Тасманії, якої не існує. Це змусило десятки туристів марно їхати до віддаленого містечка Велдборо. Згенерована нейромережею стаття рекламувала «Гарячі джерела Велдборо» як цілющий курорт, хоча насправді їх ніколи не існувало.

Про це пише The Іndependent.

У публікації, яку згодом видалили, стверджувалося, що джерела входять до списку найкращих місць для відпочинку 2026 року. Для переконливості ШІ додав до тексту детальний опис «мінеральних басейнів» та ілюстрації, також створені штучним інтелектом. Натомість насправді місцева річка Велд є «крижано холодною», а єдині, хто її відвідує — це шукачі сапфірів. Власник компанії Скотт Хеннессі пояснив інцидент технічним збоєм.

«Наш штучний інтелект повністю зіпсувався», — заявив він.

Також він додав, що статтю створив сторонній підрядник, а помилка сталася через брак перевірки контенту. Хеннессі наголосив, що компанія не мала наміру ошукувати клієнтів і зараз переживає «репутаційне нищення» через цькування в Мережі. Місцевий бізнес першим відчув наслідки «цифрової галюцинації». Власниця готелю Weldborough Крісті Проберт розповіла, що туристи почали з’являтися масово, шукаючи дорогу до курорту, якого не існує.

«Якщо ви знайдете ці гарячі джерела, пиво буде від мене», — жартує вона у розмовах із розчарованими мандрівниками.

Попри абсурдність ситуації Проберт зазначила, що інцидент забезпечив містечку неочікуваний приплив відвідувачів. Дослідники називають такі випадки «галюцинаціями» ШІ — це моменти, коли системи генерують фактично неправильну, але зовні переконливу інформацію.

