Червоний, жовтий і зелений: чому світлофор має такі кольори і що вони означають

Чи задумувалися ви хоча б раз, чому світлофори мають саме такі кольори?

Про історію виникнення кольорів на світлофорах розповіли у виданні Tips&Tricks.

Щоб дізнатися, звідки саме прийшли до нас кольори світлофорів, варто поглянути у ті часи, коли вони були створені. 1910 року у США на дорогах з'явилися офіцери, які використовували свистки і ліхтарі, щоб допомагати водіям зрозуміти, чи можна їхати, чи ще ні. Таким чином вони підтримували потік автомобілів.

Перший світлофор був створений 1920 року Вільямом Поттсом. В той час не існувало певних правил про кольори чи візерунки, які можна використовувати для позначення дій автомобілістів і пішоходів. Тому в різних містах світлофори могли виглядати по-різному, що спричиняло проблеми.

Тому 1935 року Федеральна адміністрація автомобільних доріг США створила "Керівництво з уніфікованих пристроїв регулювання дорожнього руху". В цьому документі, зокрема, були описані і стандарти для всіх сигналів та знаків. В ній повідомлялися і кольори світлофорів, які вже тоді були червоним, жовтим та зеленим.

Але звідки взялися конкретні кольори? Чому червоний колір світлофора вибрали для застереження, а зелений означає, що можна вільно рухатися? Світлові сигнали використовувалися до появи світлофорів. Вони допомагали руху поїздів. На них було три кольори: червоний означав, що потрібно зупинитися, зелений — "продовжувати рухатися, але обережно", а білий — можна вільно рухатися. Однак останній колір постійно спричиняв проблеми, адже машиністи часто сприймали його за щось інше.

Було вирішено змінити кольори. Для повного дозволу рухатися обрали зелений, червоний залишився для застереження, а жовтий означав "продовжуйте рухатися, але обережно".

Чому червоний колір світлофора вибрали для застереження? Вважається, що він має найдовшу довжину хвилі. Тобто його добре видно здалеку, а це дуже важливо для безпеки.

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