Червоний, жовтий чи зелений: який болгарський перець найкорисніший і в чому між ними різниця

Чим відрізняється болгарський перець різних кольорів / © Associated Press

Реклама

Зелений, жовтий і червоний болгарський перець відрізняються не лише смаком, а й поживним складом. Колір овочу залежить від ступеня його стиглості, а кожен різновид має свої особливості та може бути корисним для організму.

Про це пише угорське видання EgészségKalauz.

Реклама

Гострий перець, такий як халапеньйо, також належить до цієї великої родини рослин. Ключова відмінність полягає в тому, що він містить сполуку під назвою капсаїцин, яка стимулює рецептори тепла та болю в роті. Болгарський перець, навпаки, не містить капсаїцину, тому він не щипає.

Реклама

Ось чому зелений перець має інший смак

На ранніх стадіях розвитку перець зелений. Такий колір зумовлений великою кількістю хлорофілу, який відіграє важливу роль у фотосинтезі рослини.

У міру того, як плід продовжує дозрівати, хлорофіл поступово руйнується. Водночас пігменти, які надають перцю жовтого, помаранчевого або червонуватого відтінку, стають більш помітними.

Іншими словами, колір — це не просто зовнішня характеристика: він також показує, на якому етапі дозрівання знаходився перець під час збору.

Зелений перець раніше зривається з рослини. В результаті він зазвичай твердіший, хрусткіший і може мати трохи гіркий смак.

Реклама

Він особливо добре підходить для страв, де важливо, щоб овочі зберегли частину своєї твердості. Ось чому він може бути гарним вибором для запіканок або свіжих салатів.

Жовті та помаранчеві перці дозрівають довше. Вони, як правило, мають м’якший та солодший смак, але залишаються приємно хрусткими в сирому вигляді. Вони чудово підходять для салатів, холодних страв або навіть як закуска, а також легко розм’якшуються при запіканні або готуванні на грилі.

Червоний перець тримається на рослині найдовше. Як результат, він зазвичай є найсолодшим і має найнасиченіший смак. Він швидше розм’якшується після приготування, тому особливо добре підходить для смажених страв, супів, кремів та соусів.

Це неправда, що існують «чоловічі» та «жіночі» перці

Час від часу в інтернеті з’являється твердження, що можна визначити, чи є перець «чоловічим» чи «жіночим», за кількістю горбків на його нижній частині.

Реклама

Згідно з цим, трилопатевий перець нібито належав би до одного роду, а чотирилопатевий — до іншого, і навіть смак у нього відрізнявся б.

Однак це помилкова думка.

У цьому сенсі плід перцю не має статі. Кількість видимих ​​часток на перці зазвичай коливається від двох до п’яти і в основному визначається генетичними особливостями рослини. Отже, те, що перець має три або чотири частки, не робить його солодшим чи менш солодким.

Колір також може вказувати на вміст поживних речовин

Незалежно від кольору, болгарський перець може бути цінною частиною вашого раціону. Він містить вітамін С, клітковину та кілька рослинних сполук з антиоксидантними властивостями.

Однак між окремими кольорами є незначні відмінності

Зелений, жовтий та помаранчевий перець містять кілька рослинних пігментів, таких як лютеїн, віолаксантин та зеаксантин. Деякі з них є важливими сполуками для здоров’я очей.

Помаранчевий та червоний перець можуть бути особливо багаті на вітамін С та бета-каротин. Останній може перетворюватися організмом на вітамін А, який, серед іншого, відіграє певну роль у зорі, імунній системі та належному функціонуванні клітин.

Одним із характерних пігментів червоного перцю є капсантин. Це каротиноїд, який має антиоксидантні властивості.

Ось чому не обов’язково вибирати лише один колір перцю. Різні кольорові сорти пропонують дещо різні рослинні сполуки.

Як корисніше їсти перець — сирим чи вареним?

Однозначної відповіді на це питання немає. Термічна обробка може зробити певні рослинні сполуки, такі як деякі каротиноїди та поліфеноли, легше засвоюваними організмом. Однак інші поживні речовини можуть втрачатися. Наприклад, вітамін С чутливий до нагрівання і може зменшуватися під час приготування.

Найпростіше рішення — не вибирати між двома видами. Експерти радять їсти як сирий, так і варений перець: іноді в салаті, іноді смажений на грилі або в смаженому вигляді.

Не варто вибирати лише один колір

Фрукти та овочі різних кольорів містять різні пігменти та рослинні сполуки, тому ви можете отримати більш різноманітне споживання поживних речовин, не завжди кладучи на тарілку продукти однакового кольору.

Болгарський перець особливо практичний у цьому відношенні, оскільки один і той самий інгредієнт доступний у кількох відтінках. Таким чином, салат із мішаного болгарського перцю може бути не тільки більш красивим у тарілці, але й містити ширший спектр рослинних пігментів.

Чому червоний перець часто дорожчий?

Різниця між кольорами також може відображатися на ціннику.

Зелений перець можна збирати раніше, тому він зазвичай швидше росте. Ось чому він часто є найдешевшим варіантом. Червоний перець, навпаки, довше залишається на рослині, тому для повного дозрівання йому потрібно більше часу та ресурсів.

Жовтий перець у деяких випадках може бути навіть дорожчим, оскільки його важче вирощувати та збирати врожай у потрібний час.

Перці дивної форми також непогані. Також не потрібно викидати перці, які трохи криві, неправильної форми або мають два різні кольори одночасно.

Дефекти форми самі по собі не означають, що овоч поганої якості. Плоди, які частково зелені, частково помаранчеві або червоні, можуть просто свідчити про проміжну стадію процесу дозрівання. Їхній смак та харчова цінність можуть бути все ще достатніми.

Як розпізнати свіжий перець під час покупки?

Є кілька простих ознак, які можуть підказати, чи перець свіжий. Спочатку перевірте шкірку: свіжий перець має гладку, тверду та блискучу поверхню. Якщо шкірка починає зморщуватися, це зазвичай означає, що плід втратив частину своєї вологи.

Гарний перець має бути твердим і компактним на дотик. Якщо на нього легко натискати, він м’який або в’ялий, він, ймовірно, не свіжий. Шматочки, які важчі за свій розмір, зазвичай соковитіші.

Також варто перевірити ділянку навколо плодоніжки. Плодоніжка свіжого перцю зазвичай зелена та тверда, тоді як суха, коричнева плодоніжка може свідчити про те, що її зібрали давно.

Незначні дефекти поверхні самі по собі не обов’язково є проблемою, але перці, які м’які, вологі, запліснявілі або мають великі коричневі плями, слід вибраковувати. Однак неправильна форма не є дефектом якості: кривий або неправильної форми перець може бути таким же смачним, як і ідеальної форми.

Як зберігати перці, щоб вони швидко не в’яли?

Найбільшим ворогом перців під час зберігання є втрата води. Зі зникненням вологи їхня шкірка зморщується, а м’якоть стає дедалі м’якшою.

Тому варто зберігати його в холодильнику, бажано у відділенні для овочів. Мити його попередньо не потрібно, оскільки волога, що залишилася на поверхні, може прискорити псування. Краще промити його безпосередньо перед використанням.

Також варто звернути увагу на те, щоб не залишати перці надовго при кімнатній температурі, особливо в теплій кухні. У цьому випадку вони швидше втратять свою твердість.

Якщо у вас залишилося багато перцю, ви можете заморозити його. Однак після розморожування він не буде таким хрустким, тому його найкраще використовувати в супах, рагу, соусах або смажених стравах.

Тому немає єдиного «найкращого» кольору перцю: різні сорти можуть бути ідеальними залежно від того, чи подаються вони сирими, фаршированими, смаженими на грилі чи вареними.

Раніше ми писали, як закрити перець з медом на зиму.

Новини партнерів