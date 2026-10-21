Четвертий сигнал світлофора: що означає біле світло та навіщо воно потрібне

Навіщо потрібен четвертий сигнал світлофора / © pexels.com

Реклама

За результатами комп’ютерного моделювання, новий підхід може скоротити затримки на дорогах і зробити рух інтенсивнішим. Однак для його впровадження знадобляться технологічно обладнані автомобілі, модернізована дорожня інфраструктура та випробування в реальних умовах, пишуть в Moto.pl.

Що означає четвертий, білий сигнал світлофора

Білий сигнал має позначати режим, у якому рухом на перехресті керуватимуть за допомогою автономних автомобілів, здатних обмінюватися інформацією з іншими транспортними засобами та дорожньою інфраструктурою.

Реклама

Такі машини зможуть передавати дані про своє розташування, швидкість і напрямок руху. Система використає цю інформацію, щоб узгоджувати черговість проїзду та зменшувати кількість зайвих зупинок.

Реклама

Білий сигнал пропонують вмикати тоді, коли на перехресті буде достатньо автономних автомобілів для ефективної координації. Якщо їх виявиться замало, світлофор продовжить працювати у звичному триколірному режимі.

Водночас білий колір — це запропонований варіант позначення нового режиму. Головна ідея полягає в тому, щоб водії могли зрозуміти, коли організацію руху координує система за участю автономних машин.

Як працюватиме світлофор із чотирма сигналами

За задумом дослідників, четвертий сигнал допоможе узгодити рух автомобілів, якими керують люди, та безпілотних машин. Водіям доведеться враховувати поведінку транспортного засобу попереду.

Принцип роботи передбачає кілька етапів:

Реклама

Автономні автомобілі обмінюються даними. Вони повідомляють про своє положення, швидкість і наміри щодо подальшого руху. Система координує проїзд перехрестя. Автомобілі узгоджують послідовність руху, щоб зменшити затримки. Вмикається білий сигнал. Він повідомляє, що рух регулюється за допомогою координації автономних транспортних засобів. Водії звичайних автомобілів орієнтуються на машину попереду. Якщо вона продовжує рух, водій може їхати за нею за умови безпеки та відповідно до правил. Якщо автомобіль зупиняється, потрібно також зупинитися.

Якщо кількість звичайних автомобілів стане надто великою для безпечної роботи такого режиму, система має повертатися до традиційного регулювання. Конкретні правила використання білого сигналу ще потребуватимуть розроблення та перевірки.

Чи допоможе четвертий сигнал світлофора позбутися заторів

Одна з головних переваг концепції — можливість скоротити час очікування на перехрестях. Звичайні світлофори працюють за визначеними фазами або адаптують їх до інтенсивності руху, тоді як автономні автомобілі потенційно зможуть узгоджувати свої дії в режимі реального часу.

Під час комп’ютерного моделювання дослідники виявили, що за певних умов затримки руху можуть скорочуватися більш ніж на 90%. Проте цей результат не означає, що затори зникнуть на 90% у кожному місті: ефективність залежить від кількості автономних машин, інтенсивності руху та конкретної дорожньої ситуації.

Можливі переваги нової системи:

Реклама

менше часу на очікування перед перехрестями;

плавніший рух транспортного потоку;

менше зупинок і повторних прискорень;

потенційне зниження витрат пального та електроенергії;

ефективніше використання пропускної здатності доріг.

Найбільшу користь технологія може принести на завантажених міських перехрестях, де автомобілі регулярно зупиняються через зміну сигналів світлофора.

Що доведеться змінити на дорогах

Для запуску системи недостатньо встановити додаткову білу лампу на світлофорі. Потрібно забезпечити надійний обмін даними між автомобілями та дорожньою інфраструктурою, а також розробити правила взаємодії між автономними транспортними засобами й водіями.

Містам можуть знадобитися нове комунікаційне обладнання, модернізовані світлофори та системи керування рухом. Окремо доведеться визначити, як працюватиме регулювання за нестабільного зв’язку, під час несправностей або за непередбачуваної поведінки учасників дорожнього руху.

Ще одне завдання — підготувати водіїв до нового сигналу. Його значення має бути однозначним, а правила проїзду — зрозумілими для всіх. Перед масштабним упровадженням концепцію необхідно випробувати на реальних перехрестях і перевірити її безпеку.

Усе це потребуватиме інвестицій. Тому впровадження четвертого сигналу залежатиме не лише від технологічних можливостей, а й від економічної доцільності модернізації доріг.

Чи з’явиться білий сигнал світлофора в Україні

Поки що четвертий сигнал світлофора залишається науковою концепцією. Його не слід сприймати як затверджене нововведення в українських Правилах дорожнього руху.

Для практичного використання необхідно перевірити ефективність системи в реальних умовах, розробити технічні стандарти та визначити правила для водіїв. Крім того, потрібна достатня кількість автомобілів, здатних взаємодіяти з інфраструктурою.

Тому наразі українським водіям не потрібно змінювати звичну поведінку на перехрестях. Вони мають керуватися чинними сигналами світлофора та правилами дорожнього руху.

Якщо технологія покаже стабільні результати під час випробувань, у майбутньому її можуть розглядати для впровадження в містах із розвиненою транспортною інфраструктурою. Однак конкретних строків появи білого сигналу в Україні поки не визначено.

FAQ

Що означає білий сигнал світлофора?

Білий сигнал має повідомляти, що рухом на перехресті координує система за участю автономних автомобілів. Водії звичайних машин повинні орієнтуватися на автомобіль попереду, дотримуватися безпечної дистанції та виконувати правила руху. Поки що це запропонована концепція, а не чинний сигнал світлофора.

Чи буде четвертий сигнал світлофора в Україні?

Наразі немає затвердженого рішення про впровадження білого сигналу світлофора в Україні. Концепція потребує подальшого тестування, технічного доопрацювання та адаптації дорожньої інфраструктури. Тому водіям слід і надалі керуватися чинними сигналами світлофора та Правилами дорожнього руху.

Новини партнерів

Новини партнерів