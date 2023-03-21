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Чи буде Кремль мститися за виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври: пояснила тарологиня

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи буде Кремль мститися за виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври: пояснила тарологиня

Фото: Associated Press

Зараз триває виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. 

Московський патріархат виселяють з Києво-Печерської лаври. Кремль може помститися ща це.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Ірина Клевер.

“Помститися він може. Команда стосовно удару по Кремлю буде, але в якусь мить вони скасують рішення, бо побояться кари небесної. Але удар може бути в районі лаври”, - сказала Ірина Клевер.

Нагадаємо, що представники Московського патріархату прийшли до Офісу президента. Їхня мета - “донести до керівництва держави позицію УПЦ МП”.

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