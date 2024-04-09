Чи буде мобілізація жінок в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що в Україні у майбутньому може бути мобілізація жінок до армії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що раніше вона чи не єдина передбачала ймовірність того, що жінок почнуть мобілізовувати до армії. Вона також зробила розклад карт Таро, який показав, що жінок теж можуть вносити до реєстру військовозобов'язаних.

"Спочатку це все буде добровільно. Тільки з власного бажання. Далі - держава зробить так, що якщо ти хочеш заробляти кошти, то не бути у цьому реєстрі, неможливо", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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