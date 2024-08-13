Чи буде наступ з Білорусі: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про загрозу наступу на Україну з боку Білорусі.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Білорусь була і буде плацдармом для того, щоб РФ несла смерть для наших людей. Поки є команда "стоп", тобто пішки вони не підуть. Але сьогодні вона є, завтра нема. А там плацдарм для РФ. Звідти нічого хорошого не можна чекати", - сказала вона.

Також Яна Пасинкова вважає, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко готується передати владу своєму наступнику.

"У Білорусі буде передача посту якомусь чоловіку. Лукашенку цей кандидат не подобається, але вибору не буде. Єдине про що проситиме Лукашенко, щоб владу не передавати жінці", - сказала вона.

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