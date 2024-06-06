Чи буде наступ з Білорусі: відьма попередила жителів однієї із областей України

Відьма Марія Тиха попередила жителів Житомирської області щодо загрози з боку Білорусі. Вона наголосила, що йдеться не про наступ на цьому напрямку, а про диверсійно-розвідувальні групи.

Про це вона сказала у коментарі на ютуб-каналі "Поговоримо".

Марія Тиха зауважила, що найближчим часом жителям Житомирщини слід бути обережними, оскільки є загроза прориву ДРГ з боку Білорусі. Вона наголосила, що повноцінного наступу з боку Білорусі поки не очікується.

"Житомирська область — зараз акуратно. З боку Білорусі. Я зараз не про похід говорю, а про ДРГ чи щось схоже. У мене Житомирщина — це родова земля, у мене там прабабуся похована, ця область мені б просто так не снилась", — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ.

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