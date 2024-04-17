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Чи буде перемир'я між Росією та Україною: переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла

Чи буде перемир'я між Росією та Україною: переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла

Чи буде перемир'я в Україні - передбачення / Фото: ТСН.ua

Тарологиня вважає, що українці завжди потерпатимуть від РФ.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи буде перемир'я між Росією та Україною на період Олімпійських ігор, як це пропонує Еммануель Макрон. Вона зазначила, що цього не станеться. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Яна Пасинкова зазначила, що Україні не варто розраховувати на перемир'я. 

"Ні, не буде такого. Навіть, коли буде оголошено про мир, а я зараз не кажу не про перемир'я, а про мир. Навіть потім ми з вами потерпатимемо від цих нелюдів. Бо вони нелюди", - сказала Яна Пасинкова. 

Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова / © скриншот з відео
Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова / Фото: скриншот з відео

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня передбачила закінчення війни в Україні

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