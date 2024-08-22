Чи будуть мирні переговори з Росією: переможниця "Битви екстрасенсів" про "останнє попередження"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова заявила, що навіть після операції у Курській області, перемовини України та РФ можливі.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова після розкладу карт Таро відповіла, що плани про мирні переговори незмінні. А операція на Курщині змінила "ціну питання".

"Ціна питання змінилась. Вже 4 місяці я бачу перемовини. Я казала, що ми почуємо з новин про переговори, зустрічі", - сказала вона.

Переможниця "Битви екстрасенсів" переконана, що Путіна більше хвилює питання, як зберегти владу, ніж мирні переговори.

"Цій "бункерній ляльці" уже виписали останні попередження. І там, на болотах (у Росії - ред.) у найближчі місяці відбуватиметься передача влади. Це їх більше хвилює, ніж мирні переговори", - сказала вона.

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