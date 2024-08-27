Чи будуть переговори з Росією: екстрасенска зробила передбачення про мир

Екстрасенска Людмила Хомутовська переконана, що Україна готується до мирних переговорів з Росією.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Людмила Хомутовська зазначила, що зараз уже відбуваються активні дії приготувань до мирних переговорів. Проте вона зазначила, що поки "немає бачення з обох сторін щодо того, куди ми йдемо".

"Зроблені якісь дії, які приведуть до миру. І вони вже зараз зреалізуються", - сказала вона.

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