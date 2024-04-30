Чи депортує Польща чоловіків з України: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи депортує Польща українців призовного віку до України. Вона вважає, що українцям буде безпечніше в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову попросили зробити передбачення стосовного того, чи депортує Польща чоловіків призовного віку до України.

"Повернутися до України чоловікам призовного віку буде безпечніше, ніж залишатися у Польщі. А я казала - ми доживемо до того часу, коли люди повертатимуться до України, і тут буде безпечніше, ніж у світі. Це ще не той час, але ми на цьому шляху", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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