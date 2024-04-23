Чи готова Росія застосувати ядерну зброю у війні проти України: передбачення відьми Марії Тихої

Відьма вважає, що у випадку подібної агресії, по Росії теж "прилетить".

Відьма Марія Тиха передбачила, чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України. Вона зазначила, що зараз це не можливо.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Марію Тиху запитали, чи буде відповідь по РФ на застосування ядерної зброї. На що вона відповіла, як тільки окупанти запустять подібні ракети - у бік РФ одразу полетить відповідь. Вона додала, що Росія не готова зараз до застосування ядерної зброї.

"Жодної поганої карти зараз не випало", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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