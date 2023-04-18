Чи може їздити велосипед з квадратними колесами: відео

Виявляється велосипед з квадратними колесами може їздити. Щоб побачити, як саме, подивись відео в матеріалі ТСН.ua

Автор YouTube-каналу вирішив винайти велосипед з квадратними колесами. Він не лише придумав як це зробити, а й виготовив робочу модель, яка доводить, що насправді можна кататися на квадратних колесах.

Принцип дії квадратних коліс подібний на танкові гусениці. Самі собою колеса не рухаються, вони є зварною конструкцією, поверх якої натягнуті велосипедні ланцюги з покриттям з гумових шин. Педальний привід рухає не колесо, а протектор на ланцюгах.

Велосипед з квадратними колесами їздить будь-якою дорогою, на ньому можна повертати. Найбільша проблема такого велосипеда в тому, що він не зможе подолати висоту навіть пару сантиметрів, тому у будь-якому випадку не замінить традиційний велосипед з круглими колесами.

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