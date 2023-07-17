Чи можна використовувати чай як добриво: користь та особливості підживлення

Багато квітникарів знають про поливання кімнатних рослин чаєм. Суху заварку нерідко використовують як органічне добриво, але саме рідина є найбільш корисною. Чи можна підгодовувати рослини чаєм і як це правильно робити?

Здавна чай вважається корисним для рослин. Однак, важливо використовувати його дозовано і правильно заварювати — тільки тоді він принесе найбільше користі.

В заварці містяться мікроелементи, які допомагають квітам краще рости, квітнути і плодоносити. На думку фахівців, поливати кімнатні рослини чаєм потрібно на регулярній основі. Але варто також враховувати, що не всі квіти таке підживлення потребують. Також добриво з чаю потрібне рослинам не в кожен період росту.

Спочатку визначте рівень кислотності ґрунту та потреби рослини. Пам'ятайте, що в чаї містяться дубильні речовини, які знижуть кислотність.

Також в чаї містяться такі корисні для кімнатних рослин речовини:

калій — в заварці багато калію, який виконує дуже важливу функцію: сприяє зростанню і дозріванню плодів;

кальцій — він бере участь у вуглеводному та білковому обміні, від якого залежить правильне формування кореневої системи;

магній — входить до складу хлорофілу, тобто, коли магнію недостатньо, погіршується фотосинтез, рослина погано росте, стає слабкою;

марганець — бере участь у фотосинтезі та синтезі вітамінів, відповідає за нормальне зростання кореневої системи.

Чай містить і інше мікроелементи, але їх досить мало, тому вони практично не впливають на рослини. Хоча можна сказати ще про можливість заварки знижувати кількість алюмінію, який негативно впливає на врожайність та сповільнює зростання рослин.

Заварка як добриво для кімнатних рослин: правила застосування

Щоб заварка принесла користь, а не шкоду, її потрібно правильно використовувати. Якщо внести надто велику кількість чаю або застосовувати добриво неправильно, це може зашкодити квітці.

Отже, ось які правила важливо пам'ятати:

Чай повинен бути чистим, тобто без домішок і ароматизаторів. Вибір чаю визначається потребами рослини (трав'яний, чорний, зелений), головне, щоб він був не міцним. У заварку не можна додавати цукор, він призводить до утворення грибка, приваблює мурах і мух. Від солодкого чаю може навіть загинути коренева система. Чай — не вода, тому не потрібно поливати ним рослини щодня. Підживлюють квіти заваркою раз на тиждень або під час пересаджування. Щоб в горщику з рослиною не завелися жучки, можна використовувати суху чайну заварку як добриво. Але в ній менше корисних речовин. Якщо ви використовуєте заварку як мульчу, її потрібно трішки притрусити землею. Спочатку ґрунт рихлять, потім вносять заварку, а потім ще й присипають ґрунтом зверху. Чай краще використовувати темлий або кімнатної температури, якщо вода надто гаряча, вона може нашкодити рослині.

Заварка як добриво корисна не всім рослинам. Її рекомендують використовувати для папороті та кактусів.

Чайна заварка для квітів: переваги і недоліки

Чайна заварка для квітів / Фото: Pexels

Основна перевага такого методу підживлення в доступності. Заварку можна приготувати в будь-якій оселі, її не потрібно розводити, вона не потребує спеціальних інструментів.

Важливими перевагами чаю як добрива для рослин також є:

відлякування котів — часто домашні улюбленці обгризають рослини, викидають ґрунт з горщика, а запах чаю відвадить їх від цієї діяльності;

можна використовувати не лише як добриво, але як мульчу чи дренаж — під час пересаджування обов'язково додайте в ґрунт заварку. До того моменту, коли коріння досягне дна ящика, вона перегниє і стане додатковим підживленням.

Однак, є у заварці для кімнатних рослин і деякі недоліки. Зокрема, потрібно дуже акуратно використовувати чай, щоб не було надлишку. Часте застосування призводить до розвитку хлорозу.

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