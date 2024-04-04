Чи нападе Білорусь на Україну: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що Білорусь може напасти на Україну. Вона передбачила, що вже взимку 2024 року на кордоні з Україною може стояти армія диктатора Лукашенка.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову попросили розкинути карти Таро щодо ймовірного наступу Білорусі на Україну. Вона дала щодо цього невтішний прогноз.

"Цієї зими ми побачимо на кордоні білоруську армію, готову наступати. Це буде або демонстрація сили, або реальна загроза наступу. Все залежатиме від цьогорічних домовленостей", - сказала Яна Пасиконкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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