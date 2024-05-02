Чи обстрілюватиме Росія Україну ракетами: переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про небезпеку

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачає нові ракетні удари по території України. Вона наголосила, що небезпека буде вже від початку травня.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову її глядачі запитали, чи варто очікувати нових ударів по Україні та чи правда, що окупанти накопичили багато ракет. Тарологиня зробила розклад карт Таро та передбачили, що початок травня буде тяжким.

"Так, правда. З води, біля води. 1 та 2 травня - вже буде небезпека. Початок травня буде гарячим", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів" назвала важливі дні у травні.

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