Чи окупує Росія Харків та скільки ще триватимуть обстріли міста: передбачення ясновидця

Ясновидець Валерій Шатилович розповів, чи вдасться Росії окупувати Харків. На його думку, цього не буде, проте окупанти обстрілюватимуть місто ще три місяці.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Валерій Шатилович наголосив, що Харків перебуває під божественним захистом, а тому росіянам не вдасться увірватись до міста, проте окупанти і надалі тероризуватимуть цей населений пункт.

"Протягом трьох місяців ситуація не зміниться. Тобто за літній період кардинальних змін не буде - стрілятимуть. Але я не бачу окупації міста та просування росіян. Харків буде Україною. Випадають карти лелек та дому - Харків вдома. Військові намагатимуться укріпити Харків, туди привезуть зброю", - сказав ясновидець.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ.

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