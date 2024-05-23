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Чи окупують росіяни Суми: провідниця у Вищі виміри зробила передбачення

Чи окупують росіяни Суми: провідниця у Вищі виміри зробила передбачення

Айа зробила передбачення про Суми / Фото: ТСН.ua

Айа вважає, що окупанти не зможуть захопити Суми.

Провідниця у Вищі виміри Айа зробила передбачення щодо наступу Росії на Суми. Вона зауважила, що росіянам не вдасться захопити цей регіон. 

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Айа зазначила, що окупанти сподівались на успішний наступ на Харків, проте у них це не вдалось. 

"У них вже нема цього запалу. Вони стають слабші. Звичайно, нам треба і далі тримати свої позиції - воїнам на фізичному рівні, нам на енергетичному. Але мені показує, що в Суми вони не зайдуть", - сказала Айа. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця до Вищих вимірів Айа вважає, що на Росію нападе Китай. Таким чином для країни-агресорки це буде карма за війну проти України.

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