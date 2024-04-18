Чи піде Україна у наступ і хто нам допомагатиме: астролог здивував передбаченням

Астролог вважає, що зараз в Україні немає ресурсів.

Астролог Володимир Бадиян передбачає, що вже восени 2024 року Україна знову матиме ресурс, щоб піти у наступ проти російських окупантів.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Володимир Бадиян зауважив, що зараз в України є суттєві проблеми через брак ресурсів.

"У нас зараз нема ресурсів. І їх до кінця літа не буде. У нас ще є ресурс дронів, але є проблеми з ППО. У нас буде зруйнована інфраструктура десь на 80%. Але такого локдауну, що все ляже, не буде", - сказав він.

Астролог додав, що все зміниться восени і тоді може навіть початись наступ Сил оборони.

"Як я розумію - ми стоїмо в обороні. Ми активізуємось з осені і дай Бог, щоб це було на початку осені. Нам допомагатиме якась країна Сходу. До кінця року ми отримаємо 80% з того, що ми просимо. Це буде, як Дід Мороз. У нас будуть нові технології", - пояснив астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня передбачила закінчення війни в Україні.

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