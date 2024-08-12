Чи "помститься" Росія за операцію у Курській області: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасикова передбачає, що Росія може погодиться на обмін територіями. Вона зазначила, що окупанти ймовірно планують масований обстріл, як про це пишуть західні ЗМІ.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова зазначила, що Росія може погодиться повернути Україні частину окупованих територій в обмін на Курську область.

"Повертати вони не будуть, обмінювати будуть. Це також непогано", - сказала вона.

Яна Пасинкова додала, що окупанти ймовірно планують масований обстріл України.

"Буде удар найближчі 10-12 днів або на початку наступного місяця. Вони щось таке планують. Пам'ятаєте історію про вежі-близнюки у США? От щось таке вони планують. Але хай це не збудеться", - сказала вона.

Раніше The Times повідомила, що РФ може готувати черговий масштабний обстріл України.

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