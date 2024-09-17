Чи радився Путін з шаманами про застосування ядерної зброї: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи дійсно Путін їздив до Монголії, щоб порадитися з шаманами щодо застосування ядерної зброї.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова переконана, що до Монголії їздив не Путін, а його копія. Вона зазначила, що він дійсно міг зустрічатися із представником якоїсь релігії, проте розмовляли вони про гроші.

"Дійсно була зустріч представника копії, з іншого боку - представника якоїсь віри, секти. Але це не про шаманство, а про вирішення якихось фінансових питань", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Нагадаємо, Spiegel повідомив, що нібито Путін радиться з шаманами про війну.

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