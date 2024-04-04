Чи вдарить Україна по Кремлю: переможниця "Битви екстрасенсів" вразила передбаченням

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила удари по Кремлю. Вона вважає, що атака може бути по трьох об'єктах у Москві одночасно.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову її глядачі запитали, чи можливі в майбутньому удари по Кремлю. Вона зробила розклад карт Таро та зазначила, що обстріл РФ буде.

"По Кремлю та будівлях поряд (буде атака – ред.). Просто по трьох об'єктах одночасно. Нехай горить", – наголосила переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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