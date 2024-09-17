Чи закінчить жінка війну в Україні: тарологиня зробила нове передбачення

Тарологиня, астрологиня Відаюча Ма Ірина зробила передбачення щодо Камали Гарріс. Зокрема саме її часто пророкують те, що вона зупинить війну в Україні.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відаюча Ма Ірина каже, що вона не бачить по картах, що саме Гарріс зупинить війну в Україні. Проте вона зазначила, що є така ймовірність, що це робитиметься таємно, а тому карти цього не побачили.

Водночас тарологиня передбачила, що якщо Гарріс стане президентом, то вона підтримуватиме Україну.

"Це станеться не у перші місяці. Бо їй спочатку треба буде про себе заявити, як про чесну людину, яка дбає про свій народ", - пояснила Відаюча Ма.

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