Чи закінчиться війна в Україні 2024 року: переможниця "Битви екстрасенсів" дала відповідь

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зазначила, що попри це "якась історія" закінчиться.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиню запитали, чи варто очікувати закінчення війни в Україні або її замороження 2024 року. На що вона відповіла — це ще не кінець.

"Кінець однієї глави, початок іншої глави. Тобто це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена. Будуть виставлені маячки і заборони. А далі буде", — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила знищення "двох історичних цілей у Росії".

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