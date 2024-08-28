Чи закінчиться війна в Україні: астролог зробив передбачення на 2025 рік

Астролог та хіромант Володимир Бадіян зробив прогноз до 24 серпня 2025 року. Він зазначив, що цей рік буде дуже кардинальним і варто очікувати різких змін.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Новий рік України - це від 24 серпня 2024 року до 24 серпня 2025 року. Будуть якісь події пов'язані зі зміною влади. Новий рік показує, що будуть починатись якісь перемовини, або триватимуть перемовини. Про це вже багато говорять і карти це показують. Закінчення війни буде по фазах поділено. У нас карта пов'язана із "жіночою картою", тобто показує, що нам допомагатиме жінка. По спостереженнях, жінка буде в Америці. Можливо, і не Камала Гарріс, але і не Дональд Трамп", - астролог.

Він додав, що в Україні варто очікувати на різкі зміни.

"Буде момент швидких змін. Ми можемо прийти до спокою. Але поки Сатурн йде по Водолію - спокою не буде. Пізніше він вийде і далі буде Саде Саті. У квітні-березні 2025 року воно закінчиться у нас. І тоді проблеми почнуться у Росії, що для нас добре", - сказав Бадіян.

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