Чи залишиться Київ столицею після війни: астролог спрогнозував переформатування в Україні

Ведичний астролог, хіромант, психолог, фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян вважає, що в Україні можливі переформатування після війни.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астролог пояснив, що він прогнозу події, спираючись на цикли. Цикл йде 90 років, 360 років. Він пригадав події в Україні 1934 року, коли після Голодомору та репресій, столицею України замість Харкова знову став Київ. Астролог вважає, що зараз теж можливі певні переформатування.

"В нашому вимірі це буде переформатування самого правління в Україні. Президент буде створювати якусь раду коаліційну. Може таке бути. Така велика імовірність після цих подій, які зараз буду ставатися поступово", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, Володимир Бадіян дав прогноз до кінця 2024 року. Він вважає, що у березні можливі добрі новини, а якщо Україна отримає 80% потрібної зброї, то війна закінчиться уже навесні 2025 року.

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