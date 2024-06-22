Чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України: передбачення відьми Марії Тихої

Українська відьма Марія Тиха відповіла, чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України. Вона наголосила, що найближчим часом цього не станеться.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Марію Тиху запитали, чому Росія зараз знову заговорила про застосування ядерної зброї у війні проти України. Вона зазначила, що ймовірно так Путін хотів налякати українців та Захід, щоб всі погодились на його умови "миру".

"Ніякої ядерки поки що", - відповіла Марія Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець передбачив, чи поверне Україна всі окуповані території.

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