Чи живий Путін: ясновидиця відповіла та передбачила мирні переговори з Росією

Ясновидиця Аполлінарія вважає, що російський диктатор Путін все ще живий.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

"Я відчуваю людину живою. Я відчуваю енергетику його, як головнокомандувача країни. Тобто він є і це відбувається при живій людині. Тобто це не бутафорія, це жива людина", - сказала вона.

Аполлінарія зазначила, що Путіна чекає планова зміна влади і про це уже йдуть розмови.

Проте вона наголосила, що війна в Україні закінчиться, коли при владі буде Зеленський і Путін.

"Я колись говорила, що є трикутник Україна-США-Росія. І щоб був якийсь рух, цей трикутник повинен розвалитися. Восени вибори президента США", - сказала Аполлінарія.

Ясновидиця переконує, що вже цієї осені Росія може активно піти на умови переговорів. Вона наголосила, що переговори можуть тривати навіть 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидиця Аполлінарія передбачає поступове закінчення війни. Вона наголошує, що зараз Україна рухається до завершення бойових дій.

Читайте також: