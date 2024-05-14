Чи зможе Росія захопити Київ: переможниця"Битви екстрасенсів" зробила шокувальне передбачення

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що у випадку повторного наступу окупанти зможуть захопити Київ лише в одному випадку, якщо їм допомагатимуть зрадники всередині України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила передбачення стосовно ймовірного повторного наступу на Київ. Вона зауважила, що росіяни не матимуть успіху. Єдине, коли їм щось може вдатись - це зрада всередині України.

Тільки в тому випадку можливо взяти Київ. В єдиному випадку, коли самі запросять. Тобто тільки зрадою можна взяти Київ по-іншому - ні", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

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