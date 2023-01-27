Чим протирати екран телефона або планшета, щоб він не пошкодився і не було розводів

Щоб смартфон, планшет чи ноутбук довше зберігали презентабельний вигляд, потрібно знати, чим протирати їхній екран. Забруднення не лише знижують яскравість, але й стають середовищем для розмноження бактерій. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим протирати телефон чи інший ґаджет.

Чи може очищення пошкодити сенсорне покриття екрана

Якщо дотримуватися певних правил, то, звичайно ж, ні. Тут важливі такі моменти:

краще замкнути екран, щоб не було випадкового натискання — плями та інші забруднення буде видно саме на темній поверхні;

не забудьте позбутися порошинок перш ніж витирати екран телефона будь-яким засобом — вони можуть стати причиною появи мікроподряпин;

використовуючи для чищення рідкі засоби, їх потрібно розпорошувати (наносити) на серветку, а не на екран ґаджета.

Однак варто також пам'ятати, що надто часто чистити пристрої не потрібно. Особливо, якщо їхні екрани захищені плівкою чи захисним склом.

Чим найкраще протирати екран телефона, планшета, ноутбука

Це запитання — одне з ключових. Дуже важливо підібрати правильний засіб для очищення, а також тип тканини, яка допоможе впоратися зі слідами на екрані. Найкраще для різних забруднень використовувати:

поліроль для скла;

серветки для очищення рідкокристалічних моніторів зі спеціальними засобами;

дистильовану воду.

Тканину можна вибрати будь-яку, але краще уникати надто "ворсистих" типів, бо вони можуть залишати після себе розводи. В магазинах також продаються спеціальні серветки, щоб протирати саме екрани різних ґаджетів. Зазвичай їх виготовляють із мікрофібри чи бавовни.

Як правильно протирати екран смартфона

Трохи рідини розпорошіть на серветку чи іншу тканину. Дуже важливо стежити, щоб спрей не потрапив в отвори телефона, зокрема, в мікрофон, динамік, камеру. Тому будь-які засоби не можна наносити безпосередньо на екран.

Далі плавними рухами почніть протирати дисплей телефона, планшета чи ноутбука. Краще за все рухатися в одному напрямку (зверху донизу). Так ви точно уникнете розводів. Щоб очистити важкодоступні місця, можна використати ватяну паличку.

Чи можна протирати телефон спиртом

Скляні екрани можна без проблем чистити будь-яким засобом на основі спирту, зокрема етиловим спиртом. Ба більше, так ви ще й забезпечите дезінфекцію екрана. Можна просто нанести невелику кількість спирту на ватяний диск і легенько протерти.

Якщо у вас немає напохваті етилового спирту, підійде також розчин білого оцту. Для його приготування візьміть дистильовану воду й білий оцет у співвідношені 1:1.

Однак якщо ви не впевнені, з якого матеріалу зроблений екран вашого смартфона, краще не поспішати. Спочатку знайдіть інформацію на сайті виробника, щоб не пошкодити девайс.

Читайте також: