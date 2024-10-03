Чим відрізняється грецький горіх від волоського: відповідь вас здивує

Як правильно — грецький горіх чи волоський горіх, та в чому користь горіхів.

Чи знаєте, як правильно називати один із найпопулярніших та найкорисніших видів горіхів — горіх, який називають то грецьким, то волоським? Чим відрізняється грецький горіх від волоського? А якщо нічим, то чому він має дві назви?

Чому грецький горіх називають грецьким, що означає волоський горіх

Грецьким або волоським горіхом називають вид горіха, який в науковій літературі має назву Juglans regia. Він походить з Середньої та Центральної Азії, де росте в дикому вигляді в горах і долинах — звідти він поширився у багатьох країнах світу.

Оскільки батьківщина цієї рослини – Середня та Центральна Азія, називати горіхи грецькими, на думку деяких мовознавців, неправильно. Назва “грецький горіх” пов’язана з тим, що горіхи були привезені до Європи з Греції, яка була одним із давніх центрів торгівлі. Греція завезла горіхи з Персії, де вони високо цінувалися за смаковими та лікувальними якостями. Греки називали горіхи перськими, але інші народи Європи називали їх грецькими, бо вважали, що вони прийшли до них з Греції.

Як зазначає мовознавець Олександр Пономарів, з етнонімами пов’язані ботанічні назви. Наприклад, назва рослини "гречка" походить від "грек". До цього самого етноніма зводиться російська ботанічна назва "грецкий орех", яку і перекладають як "грецький горіх". Російському "грецкий орех" в українській мові відповідає "волоський горіх": "Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи" (І. Нечуй-Левицький).

Українська назва "волоський горіх" пов’язана зі словом "волохи" — назви середньовічного населення Придунав’я й Трансильванії. Волохи були посередниками у торгівлі горіхами між Сходом і Заходом, тому слов’яни називали горіхи волоськими, бо вони приходили з волоських земель.

За даними Українського національного корпусу, назва "волоський горіх" зустрічається частіше, ніж "грецький горіх" і вважається більш нормативною та літературною. Хоча деякими фахівцями припускається, що назва "грецький горіх" можна використовувати в розмовній мові або для позначення сорту горіхів, який походить з Греції. Але, якщо йдеться про ботанічну назву, то українською мовою правильно буде говорити "волоський горіх".

Користь волоських горіхів

Горіхи містять багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів та жирних кислот.

Велика кількість омега-3 жирних кислот, на які багаті горіхи, сприяє нормалізації роботи серця, знижує рівень холестерину в крові, перешкоджає утворенню тромбів і запаленням.

Антиоксиданти захищають клітини від пошкодження вільними радикалами та знижують ризик раку, старіння та дегенерації.

Вітаміни, мінерали та мікроелементи, які містяться в горіхах, а це вітаміни групи B, вітамін Е, фолієва кислота, магній, залізо, цинк, кальцій, селен, йод, мідь, фосфор, калій інші, необхідні для нормального функціонування нервової, імунної, ендокринної, кровотворної та інших систем організму.

Що лікують горіхи?

Горіхи стимулюють розвиток нейронів, можуть покращити роботу мозку, пам’ять, концентрацію, здатність до навчання, творчі здібності та настрій.

Вони підвищують рівень гормонів задоволення та релаксації, а також зменшують стрес і депресію.

Споживання горіхів — це чудова профілактика діабету, лікування серцево-судинних захворювань і метаболічного синдрому.

Профілактика раку простати, раку грудей і інших видів раку.

Підтримка здоров'я нігтів, схуднення та профілактика ожиріння.

Волоські горіхи ефективні для відновлення чоловічої статевої функції та підтримки чоловічої сили.

Читайте також: