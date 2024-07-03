Членам екіпажу та пасажирам стало зле: літак здійснив вимушене приземлення через зіпсовану їжу

На злітній смузі на них чекали медики.

Рейс Delta Airlines здійснив вимушене приземлення в нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді через побоювання "зараження".

Про це пише Metro.

Літак прямував до Амстердама, Нідерланди, з Детройта, коли був змушений приземлитися в Нью-Йорку, бо пасажирам на борту під час трансатлантичного рейсу подали "заражену їжу".

Літак був направлений до великого аеропорту США вранці, 3 липня, після того, як було виявлено, що бортова їжа була зіпсована, повідомив Daily Mail представник авіакомпанії.

Невідомо скільки пасажирів з'їли їжу, але машини швидкої допомоги чекали на злітній смузі, коли літак приземлився в аеропорту Джона Кеннеді, щоб надати невідкладну допомогу.

Компанія повідомила, що розпочала розслідування та перепросила клієнтів.

Перш ніж ухвалити рішення про несподіване приземлення, екіпажі проконсультувалися з медичними експертами.

Представник компанії повідомив у своїй заяві: "Рейс Delta 136 з Детройта до Амстердама був перенаправлений до аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку рано вранці в середу після повідомлень про те, що частина бортового харчування в головному салоні була зіпсована. Медичні бригади зустріли літак, щоб надати допомогу постраждалим пасажирам та членам екіпажу. Команда Delta з безпеки харчових продуктів звернулася до наших постачальників із проханням негайно ізолювати продукт та розпочати ретельне розслідування інциденту".

Нагадаємо, стюардеса запропонувала пасажирці 1500 доларів, але вона відмовилась. Вона розповіла, що саме потрібно було зробити.

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