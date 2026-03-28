Чого хоче немовля: ШІ навчили розшифровувати дитячий плач

У Японії ШІ навчили розшифровувати дитячий плач

У Японії розробили застосунок Awababy на базі штучного інтелекту (ШІ), який розшифровує дитячий плач і допомагає батькам розуміти, чому плаче дитина.

Застосунок Awababy працює, аналізуючи плач дитини за допомогою штучного інтелекту, навченого приблизно на 150 000 зразках плачу, а потім оцінює кожен плач на основі висоти, тону та тривалості.

Після того, як пристрій закінчить прослуховувати крики дитини, він класифікує плач за однією з 11 можливих потреб або емоцій. Алгоритм, навчений на десятках тисяч аудіозаписів, визначає, що турбує дитину: голод, втома, сонливість, дискомфорт, перепади температури, газики і коліки чи бажання уваги.

Користувачі також можуть ділитися тим, які засоби допомогли їм заспокоїти дитину в різних ситуаціях, формуючи загальну базу рішень.

Під час тестування батьки розповіли, що навіть приблизне уявлення про те, чого може хотіти їхня дитина, допомагає реагувати спокійніше та не перебирати всі варіанти в паніці.

З 20 квітня доступ до преміум-версії програми безкоштовно надаватиметься сім’ям з дітьми до двох років у японському місті Місіма.

Раніше ми писали, з ким насправді спілкується ваш підліток, як ШІ стає новим «другом» і чому це не так безпечно, як здається.